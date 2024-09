Leclerc c furioso col muretto Ferrari: "Questa macchina non la guido più!"

14 settembre 2024 a

I problemi allo sterzo della sua monoposto hanno fatto sbottare il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Il weekend del GP dell'Azerbaijan non si è aperto benissimo per lui, che ha perso la prima sessione di prove libere per via di un incidente in Curva 15 durante il suo secondo giro. Leclerc è finito contro le barriere, danneggiando così la parte anteriore della sua SF-24. Prima di questo episodio, il monegasco aveva già fatto notare al team in radio questo tipo di problema. Il suo staff, però, gli avrebbe detto di continuare a girare, dal momento che i dati in loro possesso non avrebbero mostrato alcun anomalia.

Leclerc, quindi, ha continuato per qualche giro, ravvisando però sempre le stesse problematiche. Per questo a un certo punto ha perso il controllo, sfogandosi in un team radio di fuoco: "Credo che la macchina non sia equilibrata. Da sinistra verso destra c'è sicuramente una rigidità diversa, in termini di stabilità. È impossibile che non lo vediate dai dati". Poi, con tono ancora più duro ha aggiunto che la sua SF-24 era inguidabile e che per quello non l'avrebbe più guidata: "Ragazzi, io questa macchina non la guido più! Vado ai box!". Dunque ha lasciato la pista di sua iniziativa.

A quel punto, i meccanici della scuderia di Maranello sono intervenuti sulla scatola dello sterzo per cercare di risolvere il problema. E lo hanno risolto dopo circa 20 minuti, permettendo così al pilota 26enne di tornare in pista per l'ultima parte della sessione, durante la quale il monegasco è riuscito a piazzare il miglior giro di giornata nella simulazione di qualifica.