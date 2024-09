Jannik Sinner ha un rivale in meno: "Non parteciperò più a questi tornei", l'annuncio di Djokovic

15 settembre 2024 a

Novak Djokovic fa un passo indietro. Il campione serbo ha deciso di selezionale per bene i tornei a cui partecipare e duinque tagliando fuori quelli, a suo dire, superflui. In conferenza stampa, il rivale numero uno di Jannik Sinner, ha annunciato la sua nuova strategia: "Torino non è affatto il mio obiettivo, a dire il vero, non inseguo le ATP Finals, non inseguo la classifica. Per quanto mi riguarda, ho chiuso con quei tornei. Se giocherò gli altri tornei quest'anno o in futuro, non posso dirlo adesso. Le mie priorità principali sono giocare per la nazionale e gli Slam, tutto il resto è meno importante".

Insomma per Sinner ci sarà un avversario in meno da battere in alcuni tornei prestigiosi a cui Djokovic non parteciperà. Intanto Sinner è arrivato a Bologna per stare vicino, questa volta col ruolo di motivatore e di tifoso numero uno, alla Nazionale che ha ottenuto il pass per le finals di Coppa Davis dopo aver ottenuto al qualificazione anche grazia all'assist del Brasile.

Insomma Jannik è pronto per nuove sfide ma non vuole far sentire la mancanza del suo appoggio alla squadra azzurra che è chiamata a una nuova impresa per difendere il trofeo. Una grande competizione, quella della Davis, che di fatto appassiona milioni di italiani dopo il trionfo nell’ultima edizione. Vedremo cosa accadrà a novembre quando scatterà l'ora x...