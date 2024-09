Gp Baku, "è pazzo o cosa? Che idiota!": Perez scende dall'auto e affronta Sainz

15 settembre 2024 a

"È pazzo o cosa? Che idiota!": Checo Perez, pilota Red Bull, lo ha urlato via radio dopo uno scontro con lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. Una collisione avvenuta a un paio di giri dal termine del Gran Premio di Baku. I due si sono trovati ruota a ruota mantenendo comunque la posizione. A un certo punto, però, un leggero contatto tra la ruota anteriore destra del messicano e la posteriore sinistra di Sainz ha provocato la collisione a muro. Ed è stato allora che Perez ha perso le staffe.

Dopo avere inveito via radio contro lo spagnolo, il pilota della Red Bull è sceso dalla sua monoposto e si è avvicinato a quella del ferrarista. Guardando Sainz dritto negli occhi, gli ha parlato visibilmente stizzito per quell'episodio. "Ho superato Checo mentre stava lottando con Charles (Leclerc, ndr) – si è difeso Sainz – e siamo usciti dalla seconda curva. Non ho fatto manovre strane o altro. E per qualche motivo che ancora non capisco, ci siamo schiantati".

Soffermandosi sulla dinamica dell'incidente, lo spagnolo ha spiegato: "Checo aveva molto spazio sul lato sinistro. Non ho fatto movimenti strani, né nulla di pericoloso o sbagliato ma immagino che le corse siano così. A volte fai 48 giri in cui nulla accade e poi quando mancano due, tre giri succedono cose del genere. In uscita dalla seconda curva abbiamo sempre virato un po’ a sinistra, ma senza fare manovre strane o irregolari. Anche Charles, davanti a me, va a sinistra".

Diverso il racconto di Perez, che a Fox Sport ha detto: "Siamo usciti dalla curva e avevamo abbastanza spazio, lui veniva verso di me. Carlos vuole seguire la scia di Charles, ma io sono lì… Mentre aumentava la velocità e continuava ad avvicinarsi, ha toccato la mia gomma anteriore ed è lì che tutto è finito. Peccato, avremmo meritato un esito ben diverso".