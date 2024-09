Totò Schillaci, "sensibile peggioramento". Condizioni di salute drammatiche

18 settembre 2024 a

Si sono aggravate le condizioni di Totò Schillaci. L'ex attaccante della Nazionale si trova ricoverato, dallo scorso 7 settembre, nel reparto di pneumologia dell'ospedale Civico di Palermo. Nei giorni scorsi le condizioni sembravano aver avuto un leggero miglioramento ma, a quanto si apprende, nelle ultime ore la situazione ha registrato un peggioramento significativo.

"Nelle ultime 24 ore le condizioni cliniche del paziente Salvatore Schillaci sono in sensibile peggioramento, il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali", si legge nel bollettino medico dell'istituto. "In atto il paziente effettua anche terapie antidolorifiche, è sedato farmacologicamente ed è accudito in maniera continuativa dal personale medico e infermieristico e dai familiari".

Sessant'anni da compiere il prossimo 1 dicembre, l'ex bomber tra le altre squadre di Messina, Juventus e Inter, eroe azzurro delle "Notti magiche" del Mondiale di Italia 90, un anno fa da concorrente dell'adventure show Pechino Express aveva rivelato di star combattendo una dura battaglia contro un tumore al colon. Da quando Totò è stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni, non si contano i messaggi di affetto e sostegno piovutigli da migliaia di fan e tanti ex compagni di squadra, a testimonianza dell'amore che circonda l'ex attaccante siciliano.