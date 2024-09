Stefanos Tsitsipas "da bimbo ha preso un sacco di botte": la madre rivela il dramma

19 settembre 2024 a

Un ragazzo sensibile, con una infanzia difficile. Così Iulia Salnikova ha dipinto suo figlio, Stefanos Tsitsipas, al programma Breakfast della greca ANT1. In una stagione deludente per il tennista, con giusto la gioia di Montecarlo — viziata però dall’errore della giudice di sedia Tourte in suo favore, nel match contro Sinner — c’è stata anche la rottura (poi rientrata) con la spagnola (e collega) Paula Badosa. Secondo Salnikova, Tsitsipas da piccolo ha dovuto fare i conti con il bullismo. Già durante la scuola elementare, quello che poi sarebbe diventato un tennista top è finito nel mirino di alcuni suoi compagni: "Era un bambino molto tranquillo e molto timido — ha commentato la donna -. A causa dello sport perdeva le lezioni e i bambini che aveva in classe non possono essere definiti amici perché lo trattavano molto male. C'erano due o tre ragazzi nella sua classe che a volte lo picchiavano parecchio".

Lo sport e il tennis hanno aiutato Stefanos, che lo ha preferito al calcio così in tenera età fece Jannik Sinner: "Non è stato facile per Stefanos allora, ma l’ha superato perché aveva il tennis e la sua mente era lì per andare avanti — ha detto Salnikova — E questo lo ha aiutato molto. Giocava anche a calcio ma alla fine ha deciso per il tennis e penso che sia stata la decisione giusta”.

Alcuni suoi strascichi, come quello famoso rivolto al padre (ed ex allenatore) Apostolos, ancora si notano in campo: "C'erano cose nella vita che lo avrebbero sconvolto, ma lo hanno reso più forte — ha detto ancora la donna — Gli sfoghi sono il suo punto debole. Non lo aiuta affatto. Ci sono atleti che vengono aiutati dagli sfoghi”. Prima di un commento finale sulla compagna del greco, Badosa: "Stefanos è felice per aver ritrovato Paula Badosa e questa è la cosa più importante — ha concluso sua mamma — Se lui è felice sarò felice anch'io. C'è stato un periodo difficile quando si sono separati, io ero accanto a Paula, abbiamo parlato ed è così che sono tornati insieme".