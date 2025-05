Tsitsipas, crollo emotivo dopo il ko con Gigante: "Una pugnalata"

Un k.o. nel singolo, al Roland Garros, che fa malissimo a Stefanos Tsitsipas, uscito contro l’italiano Matteo Gigante per tre set a uno e ora costretto a giocare l’Open di Francia solo nel doppio al fianco del fratello Petros. L’azzurro è volato al terzo turno, il greco invece si è beccato una conferenza stampa, dopo la sfida, piena di domani ficcanti tra chi ha definito la sua condizione mentale ‘devastante’.

Per la prima volta dal 2018 sarà fuori dai primi 20 del mondo: "Le cose sono cambiate molto negli ultimi due anni e so di essere in una posizione completamente diversa — ha esordito il tennista, rispondendo —. Devo usare la mia esperienza con un po' più di saggezza. A volte ho la sensazione che la mia esperienza mi pugnali, invece di usarla in modo più professionale e profondo. Una cosa che ho dovuto affrontare negli ultimi due anni e che prima non avevo dovuto affrontare così tanto sono gli infortuni. Psicologicamente mi hanno fatto molto male”.

Molte cose diverse emerse dopo gli infortuni “mi hanno fatto sentire a disagio, facendomi perdere un po' di speranza in termini di come il mio corpo può rispondere a certe situazioni e alle continue richieste del circuito — ha aggiunto Tsitsipas —. Sto cercando di ritrovare l'equilibrio per andare avanti partita dopo partita sentendomi il più fresco possibile e nella migliore forma possibile".