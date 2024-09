Daniele De Rossi e la frase-choc sfuggita davanti ai magazzinieri: "Stavolta non torno"

19 settembre 2024 a

Daniele De Rossi ha lasciato la Roma. In una gioranta travagliata come quella di ieri, Capitan Futuro ha lasciato la prima squadra e di fatto è stato sostituito da Juric. Un cambio di panchina che ha scatenato la guerra a Roma con i tofosi imbufaliti contro la dirigenza. L'addio di De Rossi alla Roma è stato il calssico fulmine ciel sereno che ha colto di sorpresa la tifoseria. La società ha deciso per il cambio in panchina per "tutelare l'equilibrio della squadra" con la stagione intera ancora davanti.

Obiettivo? Entrare assolutamente in Champions. E di fatto anche Francesco Totti qualche giorno fa aveva annunciato il rischio di una defenestrazione di Totti se non fossero arrivati i risultati sperati. Ma a questo punto il dado è tratto: la Roma si trova davanti a una sfida non da poco che prevede una rapida risalita in calssifica per mettere le mani su un posizionamento nell'Europa del calcio che conta.

"De Rossi esonerato per il bene della squadra". Roma, il primo clamoroso terremoto in Serie A

Ma in queste ultime ora una frase di De Rossi è diventata virale. A rivelarla è stato il Corriere dello Sport che ha riportato una frase sfuggita all'ormai ex tecnico della Roma nel momento in cui ha lasciato Trigoria. Rivolgendosi verso ai magazzinieri, De Rossi avrebbe detto: "Stavolta alla Roma non torno più...". Una frase triste che forse mostra a tutti quella ferita insanabile che De Rossi si porterà nel cuore per sempre.