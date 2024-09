City-Inter, Darmian col tacco si mangia il gol? Simone Inzaghi furioso: cosa non avete visto

19 settembre 2024 a

Un’Inter sprecona ha pareggiato per 0-0 all’esordio in Champions Leage in casa del Manchester City. Tanto il rammarico per la squadra di Simone Inzaghi, che poteva portare i tre punti a casa ma ha anche rischiato in alcune occasioni di capitolare. I nerazzurri sono una corazzata importante e possono arrivare in fondo.

L’occasione più grande per la formazione milanese è arrivata al 52’ quando Matteo Darmian è stato servito sulla destra ma invece di colpire davanti al portiere ha eseguito un bruttissimo colpo di tacco nel tentato di servire Barella. Lo stesso che in ritardo è stato anticipato dalla difesa, vanificando una ghiottissima occasione da gol.

Un'occasione che ha fatto letteralmente infuriare Simone Inzaghi, con gli occhi assatanati e i consueti gesti in panchina, mandando palesemente a quel paese il terzino cresciuto nelle giovanili del Milan. Le imprecazioni sono subito state mostrate in tv, poi, in conferenza stampa post partita lo stesso Inzaghi ha voluto rivelare il motivo della scelta di Darmian: "Ho chiesto perché non avesse provato a tirare in quel momento, mi ha detto che avrebbe potuto calciare ma non l'ha fatto perché ha sentito Barella che gli stava chiamando palla...".