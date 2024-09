De Rossi esonerato e un'auto ferma: "Bast***! Dov'è Lina?", si scatena il caos a Trigoria

19 settembre 2024 a

Daniele De Rossi ha lasciato la Roma per volere della società. È innegabile che la proprietà americana voglia rivendicare il proprio ruolo (c'è chi parla di onnipotenza) all'interno della città dei sette colli. Dall'America con furore hanno tolto Capitan Futuro dalla panchina giallorossa e l'hanno di fatto spedito nel limbo dei tecnici esonerati senza fare complimenti per prendere Juric, un ottimo tecnico, ma di certo non in cima alle classifiche dei tecnici più ricercati dai club in Europa.

E tra le ipotesi che in queste ore si sono fatte strada c'è quella di un probabile dissidio tra lo stesso De Rossi e Lina Souloukou, Ceo della società che guida i giallorossi. Una circostanza non confermata, ma le voci continuano a girare. E così a Trigoria due tifosi si sono presentati cercando di parlare con la diretta interessata. Un'auto si è fermata davanti ai cancelli di Trigoria e due persone, due tifosi giallorossi, hanno cominciato a urlare insulti senza fine e senza freni: "Bast***, l'avete fatto andare via", è giù ancora insulti.

Poi la strana richiesta che è diventata virale sui social: "Dove sta Lina Souloukou, dove sta? Eh". Poi la fuga a tutta velocità con l'auto. Uno spaccato della follia collettiva che sta prendendo Roma in queste ore caldissime.

