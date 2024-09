Carlos Alcaraz, "cos'è un Concorde?": la domanda sconcertante con cui interrompe la conferenza stampa

20 settembre 2024 a

"Cos'è un Concorde?". La sconcertante domanda di Carlo Alcaraz a Bjorn Borg è arrivata all’improvviso, durante la conferenza stampa pre-Laver Cup. Il primo ha svelato un aneddoto con al centro un Concorde, ovvero l'aereo da trasporto supersonico che ha fatto epoca, e lo spagnolo ha risposto chiedendo cosa fosse. L’aneddoto però è partito dalla bocca di Casper Ruud, che ha parlato di come il 68enne capitano dell'Europa stesse discutendo con la squadra del suo primo viaggio a New York a bordo del jet supersonico, attivo in servizio dal 1976 al 2003 e in grado di superare i 2 mila km/h.

Il Concorde era in grado di viaggiare da Londra a New York in appena 3 ore e 20 minuti, rispetto a un normale volo da sette ore. Che ha smesso con l’attività nel 2003 dopo l’incidente del 25 luglio 2000, nel quale morirono tutti i 100 passeggeri, gli alti costi di trasporto e di manutenzione. Oltre al fatto che poche persone viaggiavano su quegli aerei, dato che il costo era il triplo rispetto ai Boeing classici.

Intanto chi ha elogiato Alcaraz nelle ultime ore è stato John McEnroe, che alla Laver Cup è capitano del team Mondo: “Carlos Alcaraz è il miglior prodotto nel tennis degli ultimi 10 anni. Una frase chiara che elogia lo spagnolo ma che di fatto snobba Jannik Sinner, più costante del numero 2 per tutto il corso della stagione. Ma l’altoatesino non ci pensa e preferisce guardare al campo, come ha fatto dopo le varie polemiche che gli sono state recapitate per la positività al Clostebol. Jannik, infatti, ha sofferto ma risposto con una doppietta di successi nel Masters 1000 di Cincinnati e nell’ultimo Slam di stagione agli US Open.