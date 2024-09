Jannik Sinner alla settimana della moda si presenta così: ci restano tutti di sasso

20 settembre 2024 a

a

a

Dopo il trionfo agli Us Open e una breve pausa, e dopo aver guidato fino a Bologna per sostenere l'Italia in Coppa Davis, ecco che Jannik Sinner plana dritto dritto a Milano per la Fashion Week 2024, la settimana della moda.

Il numero 1 del tennis mondiale è arrivato nel capoluogo lombardo oggi, venerdì 20 settembre, dove era tra i super-ospiti nella prima fila della sfilata Gucci, brand del quale è testimonial (tutti ricorderanno gli ingressi sul campo da tennis con borsone griffato Gucci).

Dunque eccolo, Jannik in prima fila alla Fashion Week per la presentazione della collezione primavera-estate 2025: l'altoatesino si è palesato con un look tratteggiato dallo stilista Sabato De Sarno. Al suo arrivo si è prestato ad alcune fotografie scattate su uno sfondo Rosso Ancona, ossia la tonalità che ha marcato l'intera parabola dell'attuale direttore creativo.

Jannik Sinner, "sin da quando ero bambino": il video che commuove l'Italia | Guarda

Un look elegantissimo e minimale, quello scelto da Jannik, detta mutuando un'espressione dei codici stilistici Gucci si tratta di "casual Grandeur". Il completo? Composto da pantaloni asciutti, dunque una giacca con tasche, infine una polo verde indossata sotto alla giacca stessa. A chiudere il quadro un paio di sneakers. Già, un Jannik Sinner "agghindato" come di solito non siamo usi vederlo.