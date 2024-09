Jannik Sinner c'è, Matteo Berrettini è fuori: clamoroso in Coppa Davis

23 settembre 2024 a

Il tennis italiano guarda al futuro prossimo, alle Finals di Coppa David che inizieranno con la sfida contro l'Argentina a Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre. Ecco dunque piovere le convocazioni ufficiali del capitano dell'Italia, Filippo Volandri. E non mancano le sorprese.

Torna ovviamente a vestire l'azzurro Jannik Sinner, numero 1 al mondo e fresco vincitore dello Us Open. Insieme a lui ecco Lorenzo Musetti. Sia Sinner sia Musetti erano assenti nella fase a gironi, anche se l'altoatesino ha seguito la squadra in veste di tifoso. Confermata la convocazione di Flavio Cobolli, mentre a sorpresa resta fuori Matteo Berrettini, il tennista romano in netta fase di rilancio.

Coach Volandri ha poi motivato le sue decisioni, in particolare le ragioni per le quali è arrivato ad escludere Sinner: "Ci tengo a sottolineare che queste pre-convocazioni sono basate sull’attuale ranking. Da qui a novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive, sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi".

Insomma, fa fede la classifica. E stando al ranking, i migliori italiani sono Sinner, Musetti e Cobolli, rispettivamente numeri 1, 19 e 32. Per Sinner e Musetti in ogni caso il posto in Coppa Davis sembra certo, mentre per Cobolli restano dei margini: Volandri punterà su di lui oppure sceglierà Matteo Arnaldi o Matteo Berrettini, considerate anche le prestazioni di quest'ultimo contro Olanda, Brasile e Belgio.