Jannik Sinner, il gesto struggente per la zia a fine partita: il video fa il giro del mondo

Torna in campo, rimonta, vince e convince. Si parla di Jannik Sinner, che al Masters 500 di Pechino ha piegato in tre set, dopo aver perso il primo, il cileno Nicolas Jarry. Il cileno ha stupito tutti giocando un grandissimo tennis nel primo set, salvo poi essere "divorato" dall'altoatesino, che si guadagna il secondo turno in Cina.

Entrando nel dettaglio della partita, Jarry ha vinto il primo set per 6-4 in meno di 40 minuti di gioco: al servizio è stato impressionante, tanto da non aver concesso nemmeno una palla break a Sinner in tutto il set. Ma nel secondo parziale la partita cambia in modo profondo: all'altoatesino basta qualche accorgimento tattico in risposta per prendere il completo controllo della partita. Subito break, dunque il set conquistato in scioltezza, così come il terzo parziale, dove non c'è più stata storia. Il terzo set si è concluso in pochi minuti di gioco. Per Sinner un esordio convincente, tosto, soprattutto a livello mentale.

E appena terminata la partita, ecco la dedica rivolta alla zia Maggie, morta a soli 56 anni dopo una brutta malattia. Si tratta della zia materna che ha avuto un ruolo importante nell'adolescenza di Jannik Sinner, quella a cui aveva dedicato anche la vittoria agli Us Open, nelle interviste post-partita. Prima di scambiarsi i saluti con il cileno, Jannik ha ricordato ancora una volta Maggie, anche perché non è riuscito a rientrare in patria per i funerali a causa di impegni di lavoro e tennistici. La zia, lo si ricorda, accompagnava Jannik agli allenamenti quando era un bambino. Qui in calce, il video della toccante dedica a Maggie.