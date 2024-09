Sinner-Jarry, scambio infinito vinto da Jannik? La reazione di Panichi dice tutto

26 settembre 2024 a

Durante l'esordio con vittoria di Jannik Sinner al torneo di Pechino contro Nicolas Jarry, Marco Panichi e Ulises Badio - i nuovi componenti del suo staff - hanno potuto ammirare da vicino la classe del numero uno al mondo. Entrambi erano già stati abituati bene, dato che avevano lavorato anche per Novak Djokovic, uno dei tennisti più forti di sempre. Ma l'altoatesino è riuscito comunque a sorprenderli in positivo.

Entrambi al fianco di coach Simone Vagnozzi durante il primo match sul cemento cinese. E, in particolare, è stato Marco Panichi ha mostrare al pubblico a casa e sugli spalti di aver gradito molto la prestazione del suo assistito. Incitamento costante e anche un sospiro di sollievo nel secondo set dopo uno scambio lunghissimo, e un punto vinto dall'azzurro. "Mamma mia", è stata la reazione genuina di Panichi. Proprio come tutti noi tifosi di Sinner incollati al televisore.

"Varia la posizione sulla prima, stare leggermente avanti oppure dietro. Indicazioni su questa traiettoria in uscita da destra e su come impattare la risposta". Sarebbero questi i consigli che coach Vagnozzi ha voluto dare al numero uno al mondo per avere la meglio su Jarry, il suo avversario. Come mostrato in alcuni video dei giorni precedenti, durante gli allenamenti, il feeling tra Sinner, Panichi e Badio è già forte.