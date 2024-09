Jannik Sinner, "e adesso zitti tutti": cosa mandano in onda dalla Cina

26 settembre 2024 a

a

a

E adesso, zitti tutti. Di nuovo. Su X, l'ex Twitter, sta diventando virale l'azzeccatissima grafica scelta da TennisTv per celebrare l'incredibile ruolino di Jannik Sinner: il record da Pechino 2023 - si legge -. 71 vittorie e 7 sconfitte, 7 titoli, 51 vinte e 4 perse sul cemento, 17 vittorie e 5 sconfitte contro rivali in Top 10 del ranking Atp.

Roba da dominatore, assoluto. Ma non sono tanto i numeri a "gasare" i fan del 23enne altoatesino, quanto la foto scelta per implementare la grafica. Un Sinner che si porta l'indice della mano destra davanti alle labbra, come dire tutti muti. Più che una dimostrazione di sfrontatezza (motivata peraltro dai suoi risultati), una sentenza: lasciate parlare il campo. Il gossip e le polemiche stanno a zero, qua contano solo racchetta e pallina.

Jannik Sinner, il gesto struggente per la zia a fine partita: il video fa il giro del mondo | Guarda

Nei sedicesimi dei China Open, il rosso di San Candido elimina in tre set in rimonta il cileno Nicolas Jarry, faticando all'inizio ma poi sciorinando tutte le sue qualità. "Il primo turno di un torneo non è mai semplice, e certo giocare contro Jarry è decisamente duro. Ma sono contento della mia prestazione", è stato il commento a caldo dell'azzurro.

Jannik Sinner resta senza parole: come beccano coach Vagnozzi in tribuna | Guarda

"Nicolas ha giocato un buon tennis, nel primo set ho fatto fatica a rispondere al suo servizio e mi ha fatto un break. Ho cercato di restare mentalmente in partita". Il servizio "ha funzionato bene, ma con la seconda devo migliorare". Dopo lo US Open vinto, ha aggiunto, con il nuovo team "abbiamo cercato di lavorare molto duro e di cambiare qualcosa. Sono molto felice del percorso".