Federico Chiesa? "Bello vederlo così, sono molto contento": chi stronca Thiago Motta

Federico Chiesa ha iniziato col piede giusto la sua esperienza al Liverpool, nonostante l’arrivo a Londra con un infortunio che lo ha tenuto fermo fino alla sfida di Champions League vinta in casa del Milan.

Convinto dalle sue prestazioni anche il tecnico dei Reds, Arne Slot, come ammesso nelle ultime ore: “Sono stato contento di averlo visto in azione per un’ora visto che ha giocato pochissimo negli ultimi mesi — le sue parole — Ha fatto un assist e ha lavorato duramente. Adesso il suo obiettivo deve essere quello di trovare la condizione migliore. E anche abituarsi ai compagni e a uno stile di gioco per lui nuovo. Nel complesso è stato bello vederlo già in questo stato: possiamo usarlo a pieno se ce ne sarà bisogno”.

"Mai offerto e mai chiesto". Federico Chiesa, il siluro d'addio sulla Juventus

Chiesa è stato schierato titolare nella sfida di Coppa di Lega contro il West Ham. Il tecnico ha deciso di schierarlo nell’undici titolare e l’esordio non è stato affatto male, a dimostrazione che il valore c’è sempre anche dopo l’infortunio. I tifosi dei Reds apprezzano e sperano che il giocatore possa rendere al meglio, dopo l’addio triste dalla Juve. Scaricato da Thiago Motta a inizio estate, subito dopo gli Europei, Federico ha dovuto cercare un’altra squadra. Si è parlato molto di Barcellona, ma alla fine nulla di concreto anche a causa dei debiti che coinvolgono il club blaugrana. Alla fine è arrivato il Liverpool, che ha subito fatto sul serio. Chiesa convince e vuole far sognare i Reds, segnando a suon di gol ad Anfield, prima di cantare “You’ll never walk alone” a fine match insieme ai suoi attuali supporter.