Serie A, tra Bologna e Atalanta finisce 1 a 1: in gol Castro e Samardzic

Bologna e Atalanta pareggiano 1-1 nella gara valida per la sesta giornata di serie A disputata al Dall'Ara. Alla rete di Castro nel primo minuto della ripresa con un destro all'angolino (terzo gol consecutivo per lui), i bergamaschi hanno risposto al 90' Samardzic con uno splendido gol da fuori area sfiorando nel finale anche il sorpasso.

I felsinei, rimasti in 10 dal 52' per l'espulsione di Lucumi, hanno subito gli assalti finali della Dea che evita così la quarta sconfitta in sei giornate tornando a smuovere la classifica dopo il passo falso casalingo contro il Como e portandosi a 7 punti insieme al Bologna che era reduce dal successo esterno sul Monza.

L'occasione capitata al 38' del primo tempo a Bologna costa cara a Marco Brescianini. Il centrocampista dell'Atalanta, allungata innaturalmente la coscia sinistra per girarsi sul pallone dal fondo di Kolasinac, ha riportato un risentimento al flessore sinistro che probabilmente gli impedirà la trasferta di Champions League mercoledì 2 ottobre a Gelsenkirchen contro lo Shaktar e anche il Genoa in campionato sabato 5 a Bergamo. Tra i nerazzurri c'è già ai box il difensore Isak Hien, non convocato per la sesta giornata di campionato per un risentimento all'adduttore sinistro. Le condizioni dei due verranno valutate alla ripresa degli allenamenti a Zingonia.