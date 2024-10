Luna Rossa, il momento esatto in cui si rompe: la reazione del team, il video virale

01 ottobre 2024 a

a

a

Una Luna Rossa "incerottata" domina l’ottava regata di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia, dopo la disastrosa regata precedente con ingavonamento, ritiro per squalifica e successiva riparazione d’emergenza in acqua dei danni. L’equipaggio ha riparato la coperta con fogli di carbonio adesivi a meno di un’ora dalla partenza della seconda regata di giornata. Partenza perfetta di Spithill al timone, e Britannia ha anche una penalità da scontare. La barca italiana passa la prima boa con 12'' di vantaggio e oltre 160 metri avanti. Al comando anche alla seconda boa con Ineos a 170 metri di distanza. Il distacco alla terza vede gli inglesi in recupero, 70 metri circa di distacco e 7'' di ritardo, ma Luna Rossa riprende il precedente distacco in navigazione dopo la virata. Sei i secondi di ritardo Ineos alla quarta boa, 9 alla quinta, 12 alla sesta, 16 all’ultima e Luna Rossa surclassa gli avversari riportandosi in parità: 4 regate a testa, e due perse dagli italiani per avaria. Qui di seguito il video del momento esatto in cui Luna Rossa deve fare i conti con la rottura.



Clicca qui per guardare il video di Luna Rossa