Jannik Sinner, clamoroso Paolo Bertolucci: "Semplicemente imbarazzante!"

"Imbarazzante". Lapidario il giudizio di Paolo Bertolucci dopo aver assistito all'ultimo match giocato da Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha disputato e vinto la semifinale del China Open contro il padrone di casa Bu Yunchaokete con il punteggio di 6-3, 7-6. Un match dominato dall'azzurro, che ora andrà a giocarsi la finale del torneo contro il rivale di sempre Carlos Alcaraz. Una sfida che, oltre al peso delle racchette in campo, assume anche un significato speciale dopo che lo spagnolo aveva criticato l'altoatesino sul caso doping.

Ciò che ha più impressionato, però, è stata la freddezza di Jannik Sinner nei punti decisivi del match contro Bu. L'azzurro è parso un cyborg, portandosi a casa l'ennesimo tie-break. "La qualità dei punti decisivi giocati da Jannik Sinner è semplicemente imbarazzante!", ha commentato su X Paolo Bertolucci.

La qualità dei punti decisivi giocati da @janniksin è semplicemente imbarazzante! — paolo bertolucci (@paolobertolucci) October 1, 2024

"È stato un match duro, non lo conoscevo molto e all'inizio non sapevo cosa aspettarmi - ha spiegato Sinner alla fine della partita contro Bu - Nel primo set ho giocato un buon tennis, nel secondo ho perso intensità, ma ho avuto occasioni che non ho sfruttato. Mentalmente sono rimasto nella partita e ho giocato un tie-break buono. Sono contento di tornare in finale a Pechino, con Alcaraz sarà diverso. Sarà una sfida dura, ma ogni match è diverso. Mi godo il fatto di essere ancora in finale - ha concluso Sinner -, spero che domani sarà un bel match".