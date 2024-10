Anna Kalinskaya e Sinner, "quel bacio?": beccata così a bordo campo, altissima tensione

02 ottobre 2024 a

a

a

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, una relazione che ha sempre fatto discutere. Prima l’annuncio al Roland Garros, poi le critiche dopo l’eliminazione di Wimbledon quando l’altoatesino e la tennista si erano fatti fotografare in vacanza in Sardegna.

Poi un silenzio che ha fatto rumore. Sembrava l’inizio di una rottura, ma Kalinskaya è stata vista sugli spalti dei passati US Open, tifando per Jannik. Nel mezzo c’è stato anche un timido bacio dell’azzurro alla compagna sugli spalti dell’Arthur Ashe.

Ora l’azzurro, da Pechino, è tornato a parlare della relazione con la sua fidanzata: “Il bacio ad Anna? Penso che sia una cosa che riguarda la vita personale, ma è stato un bel momento — sono le parole del numero 1 Atp — Se ci aiutiamo nella nostra professione? No, ci tifiamo a vicenda e ci supportiamo per come possiamo, ma come tennisti siamo molto diversi. Ma quando riusciamo cerchiamo sempre di supportarci a vicenda e di seguire le nostre partite, e questo mi dà tanta energia positiva”.

Anna Kalinskaya era nel box di Sinner anche in occasione della finale con Carlos Alcaraz a Pechino, vinta dallo spagnolo in tre set. Non ha potuto assistere alla vittoria del suo Jannik, i fortografi l'hanno immortalata a bordo campo tesissima, con lo sguardo fisso sul suo amato, e delusione finale a parte sarà sicuramente rimasta contenta dalla grande prestazione mostrata dall'azzurro, elogiato anche da Alcaraz dopo la finale dell’Atp 500 pechinese persa.

Sinner a Milano, "chi è questa ragazza": tam tam impazzito su Anna Kalinskaya | Guarda

“Sei molto umile - le parole dello spagnolo -, ti auguro tanti successi nel corso della tua carriera — ha detto lo spagnolo — Ti rispetto molto come giocatore ma ancora di più come persona. Hai delle persone fantastiche intorno a te. Anche oggi hai dimostrato perché sei il migliore al mondo, mentalmente e fisicamente sei una bestia”.