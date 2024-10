Juve, dramma a Lipsia: terrore per Bremer e Gonzalez, due infortuni (pesanti) in 10 minuti

02 ottobre 2024 a

Doccia gelata per Thiago Motta, piove sul bagnato per la Juventus: nella seconda gara di Champions League (dopo il 3-1 al debutto contro il Psv Eindhoven) la Signora comincia malissimo e perde due giocatori-chiave.

A Lipsia, sul campo dei tedeschi del Red Bull, i bianconeri perdono nel giro dei primi 11 minuti Bremer e Nico Gonzalez. Decisamente un inizio choc. Si comincia al 4' con il difensore centrale brasiliano, uno dei migliori in questo avvio di stagione e perno nella retroguardia capace di non incassare un solo gol in campionato (e quello del Psv a partita abbondantemente finita è l'unico concesso in stagione fino a qui), si è accasciato a terra dopo una bruttissima torsione del ginocchio sinistro dopo un contrasto con l'attaccante belga Openda. Sostituzione immediata, un po' per precauzione un po' per l'apprensione: al posto dell'ex Torino entra Gatti.

All'11' altro mezzo disastro: l'argentino acquistato in chiusura di calciomercato dalla Fiorentina si arrende a causa di un guaio muscolare, un dolore al bicipite femorale destro la cui entità dovrà essere valutata nelle prossime ore. Al suo posto, un altro neoacquisto come Francisco Conceiçao, ex Porto e figlio d'arte di Sergio. Le alternative in panchina per Motta ci sono, ma la coperta così rischia di diventare davvero corta in un momento già importante della stagione, con il tour de force tra Italia ed Europa.