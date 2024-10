Sinner e Alcaraz, nemici? La foto fa il giro del mondo: come li beccano dopo la finale

Roberto Tortora 03 ottobre 2024 a

Prima si sono sfidati a suon di dritti, smash, volèe e rovesci, poi, dopo quasi tre ore e mezza di gioco, hanno preso un aereo insieme e da Pechino sono volati a Shanghai. È ancora fresca l’immagine di Carlos Alcaraz che infligge la prima sconfitta del 2024 in una finale a Jannik Sinner, 8-6 al tie-break del terzo set, dopo che i primi due si erano conclusi 6-7, 6-4. Così è arrivato il ko all’Atp 500 pechinese, dopo le vittorie ad Australian Open e US Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati.

Ora si sale di categoria, in programma l’ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno. Sinner esordirà venerdì al secondo turno da testa di serie numero 1 contro il giapponese Tarō Daniel, numero 93 del seeding. Stessa cosa per Alcaraz che, da numero 3, se la vedrà contro Juncheng Shang.

Nonostante siano avversari, fuori dal campo Sinner e Alcaraz si rispettano, sono amici e lo spagnolo ha anche difeso l’italiano nella scabrosa vicenda doping. Il coach del nostro Jannik, Simone Vagnozzi, ha pubblicato una foto in aereo dei due tennisti con la didascalia: “Pechino-Shanghai”. Stessa cosa ha fatto il preparatore atletico Marco Panichi, che ha commentato: “Altro giro, altra corsa! Shanghai arriviamo. Che match hanno giocato!”. E in effetti la partita tra i due campioni è stata degna di tal nome, tra break e contro-break sia Sinner sia Alcaraz hanno offerto una prova di ottimo tennis, una goduria per i tifosi presenti sugli spalti.

Alla fine, l’altoatesino si è complimentato con lo spagnolo: "Complimenti a Carlos e al suo team, state facendo un gran lavoro. Ti auguro il meglio, spero che ci potremo affrontare un altro paio di volte". Alcaraz gli ha subito restituito i complimenti: "Meriti tutti i successi che stai ottenendo in questo anno incredibile. Vedo quanto duro lavori, complimenti a te e al tuo team. State facendo un grande lavoro e siete soprattutto delle persone incredibili".