Jannik Sinner, sfogo clamoroso a Shangai dopo l'atterraggio: "Ancora sorpreso"

"Dell’appello avevo già parlato a Pechino, sono sorpreso ma mi aspettavo che poteva accadere una cosa simile. È andata così e resto ancora sorpreso ma continuerò a collaborare come fatto prima. Le tre udienze che ho sostenuto sono state tutte in mio favore e resto fiducioso che tutto si risolverà per il meglio, un esito diverso mi lascerebbe ancor più sorpreso. Non è una situazione in cui mi senta a mio agio, non c’è dubbio, credevo fosse tutto finito e invece non è così e non è facile". Così Jannik Sinner, atterrato a Shanghai, in Cina, dopo il volo condiviso con Carlos Alcaraz e il suo staff, è pronto a scendere in campo in quella che per lui sarà la seconda partecipazione allo Shanghai Masters.

L’altoatesino ha mostrato soddisfazione per un’annata in cui "sento di aver fatto grandi passi avanti ma che non mi ha cambiato come persona, continuo a circondarmi con delle ottime persone che ogni giorno mi sostengono e questo significa moltissimo per me. Mi sento in ottima posizione e il prossimo anno, se dovessi ricevere la stessa domanda, spero di poter rispondere ancora così".

Poi ha aggiunto: "Sono contento di essere tornato qui, questo è un torneo davvero speciale. Ho appena terminato la mia prima sessione di allenamento - ha dichiarato Sinner nel corso della sua prima conferenza stampa - Mi sento bene, ho recuperato. Non ho fatto nulla di particolare se non presenziare insieme a Carlos a un evento della Nike che è stata anche una bella occasione per incontrare un pò di tifosi. Ho cercato di riposare un pò, sono stato in palestra e come detto oggi ho sostenuto il mio primo allenamento. Speriamo di farci trovare pronti per il match di domani".