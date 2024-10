Luna Rossa, Ineos Britannia vince la Louis Vuitton Cup: gli inglesi vincono 7-4

04 ottobre 2024 a

Ineos Britannia si è aggiudicata la Louis Vuitton Cup. Battuta Luna Rossa col punteggio 7-4. Gli inglesi si sono dimostrati più abili nelle ultime regate. E, dal momento in cui si sono portati in vantaggio, hanno saputo cogliere al meglio l'occasione. Per sconfiggere il team italiano, gli è infatti bastato solo un match point, puntualmente portato a casa. Gli inglesi riconquistano la finale di America's Cup dopo ben 60 anni. Sarà Ben Ainslie, dunque, a sfidare Team New Zealand da sabato 12 ottobre.

In questa undicesima sfida Luna Rossa è ancora una volta partita dietro, lasciando in poco tempo 10 secondi di vantaggio a Ineos, che ha poi saputo gestirli per tutta la regata, disputata dopo che c'era il rischio di vederla rimandata a causa del poco vento. Condizioni che hanno permesso ai britannici di difendere quanto accumulato in partenza e non essere mai realmente insidiati dalla barca italiana. Per Luna Rossa quindi, appuntamento con la storia rimandato. Il Regno Unito, invece, festeggia l'impresa di Ineos Britannia: torna a giocarsi l'America's Cup dopo 60 anni.

"È un momento duro personalmente per me e per tutto il team, è stato fatto un lavoro incredibile che non siamo riusciti a portarlo a termine. Avevamo le carte in regola per giocarci una finale di America's Cup e non ci siamo riusciti. È andata male ma Luna Rossa sicuramente tornerà forte". Così il timoniere di Luna Rossa, Francesco 'Checco' Bruni, dopo la sconfitta nella finale della Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia.