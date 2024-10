Milan, i rossoneri perdono 2 a 1 contro la Fiorentina: a segno anche l'ex Adli

06 ottobre 2024 a

La Fiorentina batte 2-1 il Milan nel posticipo della settima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Per i viola in gol l'ex Adli al 35' e Gudmundsson al 73'; momentaneo pareggio di Pulisic al 60'. Tre rigori tirati e tre rigori parati: il primo al 22' da Maignan su tiro di Kean, gli altri due al 46' del primo tempo e al 12' della ripresa da De Gea che ferma prima Theo Hernandez e poi Abraham. In classifica rossoneri fermi al 6° posto con 11 punti insieme al Torino, mentre i gigliati agganciano Atalanta, Empoli e Roma all'ottavo posto a quota 10.

Doppia prodezza per David De Gea, portiere spagnolo della Fiorentina. Nel corso del match di questa sera contro il Milan, ha parato due rigori. Il primo con un'autentica prodezza sul tiro dal dischetto di Theo Hernandez, il secondo intervenendo sul tentativo di trasformazione di Abraham, che ha inutilmente provato a incrociare con il destro. Curiosamente, in precedenza anche il portiere del Milan aveva parato un rigore, al viola Moises Kean che, in realtà, aveva calciato in modo non così efficace.