Sinner si sposa? Colpo a sorpresa della fidanzata Anna: "Grazie, ma..."

Niente fiori d'arancio per Jannik Sinner. Alla fidanzata Anna Kalinskaya sono bastate poche parole per smentire i rumors che circolano da giorni riguardo un imminente matrimonio. In particolare, i più avvezzi al gossip parlavano di una proposta fatta dal campione di tennis alla compagna durante una festa dopo il trionfo agli US Open. "E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?", è stata la frase riportata dal settimanale DiPiù in riferimento alla necessità di sfuggire ai riflettori. Altrettanto positiva la risposta: "Ti direi che lo voglio".

Peccato però che nulla di tutto questo sia accaduto. "Grazie a tutti per i complimenti ma è falso", ha tenuto a precisare la giocatrice che per essere ancor più incisiva ha scelto come musica di accompagnamento la celebre hit di Beyoncé "Single Ladies (Put a Ring on It)". Tradotto: "Donne single (Mettiamoci un anello"). Non è mancata neppure la reazione di Sinner. "Ho sentito queste notizie ed è una cosa nuova anche per me - ha replicato alquanto stupito -. Non ho fatto nessuna proposta, non è successo niente. Ho letto quello che è stato scritto riguardo gli US Open ma sono notizie false. Non è successo niente di tutto questo".

Insomma, tra i due non c'è alcun passo in avanti anche se la coppia rimane comunque unita. La dimostrazione? Dopo la finale di Pechino che ha visto Sinner cedere a Carlos Alcaraz, ad attendere il tennista c'era proprio Anna. Kalinskaya lo ha uovamente abbracciato sotto gli attenti sguardi dei fotografi.