Jannik Sinner, la proposta di matrimonio ad Anna Kalinskaya? L'azzurro esce allo scoperto

Jannik Sinner continua la sua marcia inarrestabile a Shanghai. L'azzurro ha infatti sconfitto in tre set l'argentino Tomàs Martìn Etchevverry al Masters 1000 cinese. Ma, più che sulla vittoria dell'azzurro, i cronisti si sono interrogati circa il rapporto tra l'altoatesina e Anna Kalinskaya. Com'è noto, i due tennisti sono fidanzati da tempo. E alcuni media hanno fatto circolare la notizia che il numero uno al mondo avrebbe chiesto la mano della russa a New York, dopo il trionfo allo Us Open.

Ma dal diretto interessato è arrivata una secca smentita. "Ho sentito quella notizia - ha spiegato Jannik Sinner - ed è una cosa nuova anche per me... Non ho fatto nessuna proposta, non è successo niente. Ho letto quello che è stato scritto sui giornali riguardo gli Us Open ma - ha poi aggiunto - sono notizie false. Non è successo niente di tutto questo".

L'azzurro si è poi soffermato sul bel gesto rivolto a una giovane raccattapalle colpita durante il suo primo match. "Questi ragazzi amano quello che fanno - ha ricordato Sinner -. Da ragazzino non ho mai fatto il ballboy perché non ero così preso dal tennis. Ma senza di loro - ha aggiunto l'azzurro - non so se per noi sarebbe possibile giocare".