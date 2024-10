Jannik Sinner, Kyrgios insulta ancora: "Fare un doppio con lui?", risposta choc

08 ottobre 2024 a

Altissima tensione tra Nick Kyrgios e Jannik Sinner. Il rivale più velenoso dell'azzurro non le manda a dire. Dopo aver rifiutato la proposta di un doppio contro il numero uno al mondo, Kyrgios ha lanciato l'ennesimo attacco contro Jannik. La risposta sull'offerta di un match contro Sinner è stata rispedita al mittente con una frase che sta facendo letteralmente il giro dei social e del mondo del tennis: "Io gioco solo con giocatori PULITI".

Del resto non è la prima volta che registriamo un attacco così violento da parte di Kyrgios a Sinner. Kyrgios aveva attaccato ancora Jannik dopo che la Wada aveva annunciato di aver presentato ricorso al Tas per annullare l’assoluzione del campione azzurro nella vicenda doping legata al Clostebol e ottenerne la squalifica.

"La coppa Davis non dovrebbe essere mai in quel periodo": lo sfogo durissimo di Sinner

“Forse non è così innocente dopo tutto”, aveva affermato il tennista australiano, gettando pesanti sospetti sull’onestà del Tribunale Arbitrale dello Sport che sarà chiamato a pronunciarsi sulla questione. Insomma il duello tra i due va avanti senza sosta. E Kyrgios si posiziona in cima alla calssifica degli odiatori di Jannik con questo (ennesimo) affondo: "Spero che alle persone che gestiscono questa cosa non importi che lui sia il numero uno e abbia soldi".