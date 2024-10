Jannik Sinner, l'ora delle critiche: "Non si è piaciuto? Ha ragione", chi si espone

08 ottobre 2024 a

Un match sofferto ma vinto di rimonta contro Tomàs Martìn Etcheverry per 2-1. Dopo la vittoria di Tori Daniel e quella contro l’argentino, Jannik Sinner ora attende Ben Shelton nella sfida in programma mercoledì. L’americano, nella mattinata italiana di martedì, ha avuto la meglio sullo spagnolo Roberto Carballes e sarà il prossimo avversario del 23enne altoatesino, reduce dalla finale persa dopo 3 ore e 20 nell’intensa lotta contro Carlos Alcaraz. Nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione diretta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco, il conduttore ha detto la sua riguardo al match contro Etcheverry: “Nel secondo set Sinner ha giocato molto di più sul dritto del rivale, che ha disputato una gran partita ed è stato bravo anche a verticalizzare con entrambi i colpi — le sue parole — All’inizio della partita Jannik ha fatto fatica a trovare profondità, ma in generale non ha giocato male a mio avviso. Finito il primo set comunque pensavo che potesse perdere".

Dopo il primo match con Daniel, Sinner “aveva detto che non si era piaciuto in risposta, e un po’ è vero — ha detto Puppo —. Anche contro Etcheverry, forse perché ha fatto fatica a leggere un po’ il servizio dell’argentino, che oltretutto ha servito molto bene. Comunque non è un problema”. Puppo ha poi criticato il nuovo format della Coppa Davis per il 2025, in particolare l’accesso diretto alla Final Eight del Paese ospitante: “Questa cosa a me non convince per niente — ha aggiunto — Qualcuno ha ricordato il Challenge Round, ma lì è chi vince che aspetta il finalista, quindi è tutta un’altra cosa. La partita con Etcheverry può avere un gusto da Davis, visto che l’Italia affronta l’Argentina nei quarti“.

Una parola infine Puppo l’ha dedicata al trionfo della coppia Errani/Paolini nel Masters 1000 di Pechino: “Soddisfazioni anche per la vittoria a Pechino in doppio di Errani/Paolini, un risultato notevolissimo, nonostante quello che io abbia detto a proposito della prossima stagione di Jasmine — ha concluso il conduttore — Il mio augurio è che possa concentrarsi di più sul singolo, però tantissima roba e benissimo così il fatto che stiano continuando a togliersi grandissime soddisfazioni”.