Jannik Sinner, rientro col botto: così ha vinto su Navone

Jannik Sinner vince nella sua prima partita dopo la squalifica di tre mesi per doping. L'altoatesinmo nel secondo turno degli Internazionali supera in due set l'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 8'. Sinner al terzo turno sfiderà l'olandese Jasper de Jong.

"Penso che questo campo sia il migliore per tornare a giocare. Non avevo grandi feedback dopo tre mesi fermo. È andata come volevamo", ha commentato l'altoatesino dopo il successo contro Navone. Il numero 1 del mondo, al rientro in campo 104 giorni dopo lo stop legato alla vicenda clostebol, ha commentato così la pausa di tre mesi: "Sono stati tre mesi lunghi. Mi sono divertito con la mia famiglia e i miei amici, ma non vedevo l'ora di tornare a giocare a tennis che è quello che amo fare".