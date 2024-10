Dimitrov, clamorosa rissa col tifoso dopo la partita: una scena assurda a Shanghai

10 ottobre 2024 a

a

a

In campo si sono già affrontati (perdendo), fuori si è reso protagonista di un attacco diretto nei confronti del rivale italiano dopo il caso della positività al Clostebol. Grigor Dimitrov non le ha mandate a dire neanche stavolta.

Al centro c’è sempre Jannik Sinner ma in particolare i suoi tifosi, che hanno fatto scaldare il bulgaro durante i Masters 1000 di Shanghai tanto che c’è stato bisogno dell’intervento di alcuni addetti ai lavori, che l'hanno portato via anche di peso per impedire che la situazione degenerasse. Dimitrov, che aveva da poco vinto la partita contro Popyrin, ha percorso il tratto esterno allo stadio preso d'assalto dai tifosi, pronti a scattare selfie e a strappare autografi.

Sinner, top class a Shanghai. Il gesto con Shelton a terra: ovazione del pubblico | Video

Il bulgaro, che se la vedrà agli ottavi contro Mensik, dopo il match contro Popyrin si è fermato di colpo iniziando a indicare qualcuno. Il pubblico, che fino a quel secondo si era fatto sentire, si è zittito improvvisamente.

"Perché con Jannik Sinner io non gioco": l'ultimo sputo di Nick Kyrgios

Un fan troppo veemente ha rischiato seriamente di farlo cadere, anche se non si sa se per un gesto involontario o figlio di una goliardata. Dimitrov non ci ha visto più ed è tornato indietro, per provare a farsi giustizia da solo. Ha indicato l'autore del gesto, intenzionato a dargli una lezione a parole. Probabilmente sono arrivate anche delle risposte, e così Dimitrov si è avvicinato minacciosamente all'uomo, quasi a cercare lo scontro fisico.

Un accompagnatore così lo ha allontanato, per evitare che si generassero ulteriori strascichi polemici. Fortunatamente il bulgaro si è convinto ed è andato via, senza nascondere però la sua rabbia per una situazione inaspettata.