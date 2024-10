Wuhan, fa una battuta sul Covid? Finisce male in diretta tv

09 ottobre 2024 a





Una battuta sul Covid indelicata, specie se detta durante il Masters 1000 di Wuhan. La polacca Magda Linette ha sbagliato alla grande, nonostante l’esperienza e i 32 anni e il 40° posto della Race Wta. Ha scritto un post (poi cancellato) che gli spettato non hanno dimenticato: “‘Wuhan’, Database del virus aggiornato".

Il riferimento è al Covid e al fatto che, già da fine 2019, sia stato l'epicentro della pandemia. Linette ha poi provato a scusarsi dopo aver vinto un match, ma è stata fischiata con chi le ha urlato qualcosa di poco elegante.

A Linette è stato chiesto della sua partita dalla giornalista che l’ha intervista, ma lei voleva principalmente scusarsi con il pubblico. La giocatrice ha iniziato dicendo: "So di aver offeso alcuni di voi". L'intervistatrice le dice di soffermarsi sulla partita, Linette ringrazia tutti e se ne va: "Grazie mille" e stop.

L'intervista è finita in pochi secondi, come in poche altre occasioni è successo. Quello di Wuhan è uno degli impegni della tennista, che ha deciso di giocare interamente gli impegni asiatici come l'Open di Thailandia e poi il Masters 1000 di Pechino. Dopo aver perso in due set negli ottavi con Mirra Andreeva si è trasferita a Wuhan, dove si gioca un altro torneo di prima fascia. Prima del post brutto e sbagliato che ha fatto arrabbiare tutti quanti. Insomma, un’uscita a vuoto che non passerà inosservata ed è subito diventata virale sui social, tra chi ha criticato la tennista come alcuni tifosi cinesi e chi ha provato a giustificarla.