Juan Jesus, rabbia dopo il tentato furto: "Fate vomitare"

"Sicurezza zero! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portare via la mia macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare”: Juan Jesus si è lasciato andare a un duro sfogo nelle sue storie su Instagram dopo che i ladri hanno tentato, fallendo, di rubare la sua auto, una Range Rover. Il giocatore brasiliano ha mostrato sui social le condizioni in cui ha trovato il suo Suv: vetro rotto e gran disordine all’interno dell'auto.

Lo sfogo del difensore del Napoli è poi andato avanti: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). Solo sapere che questi delinquenti sappiano dove vivo, non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella, non mi sentirò mai più al sicuro. So quanto i beni materiali siano secondari, ma sapere che un estraneo abbia violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo”.

Non è la prima volta che un calciatore del Napoli denuncia un episodio di microcriminalità. Nel corso di questa stagione qualcosa di simile è successa a David Neres, rapinato dopo Napoli-Parma. Il giocatore si trovava a bordo del van che lo stava portando in albergo dopo il match quando è stato derubato del suo orologio dal valore di 100mila euro. Invece all'ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, fu rubata la Panda, parcheggiata a corso Vittorio Emanuele, di fronte all’hotel che lo ospitava.