Sinner, "problemi alla testa" contro Djokovic: Badio tira fuori il "panno magico"

Un’altra vittoria in stagione, l’ottava, e il posto di numero 1 al mondo confermato almeno fino alla fine dell’anno. È stato un grande 2024 quello di Jannik Sinner, che dopo il ko in finale con Carlos Alcaraz a Pechino si è rifatto vincendo il Masters 1000 di Shanghai, mentre il suo amico-rivale spagnolo è uscito ai quarti contro il ceco Tomas Machac (battuto poi Jannik in semifinale).

La finale contro Nole Djokovic è stata lottata solo nel primo set, vinto da Sinner al tie-break a dimostrazione della sua forza quando si arriva sul 6-6 a giocarsi la sfida per aggiudicarsi il set. Durante la sfida con Djokovic, però, Sinner ha avuto i suoi momenti di difficoltà, come quando ha detto di aver “problemi alla testa” rivolgendosi verso il suo angolo con la richiesta di aiuto.

A trovare il rimedio, in questo caso, è stato Ulises Badio, da poche settimane fisioterapista di Sinner ed ex membro del team di Djokovic, così come il preparatore Marco Panichi. Il segreto è stato un asciugamano definito "magico" dai telecronisti di Sky Sport.

Così Sinner si è poi ripreso, ha giocato a ritmi altissimi e vinto il tie-break prima di dominare il secondo set. E così, è arrivata una vittoria importantissima che gli ha fatto consolidare il numero di punti nel ranking, potendo così rimanere tranquillo per tutto il resto della stagione. Sinner sarà numero 1 almeno fino alla fine dell’anno, i prossimi obiettivi ora sono le Finals di Torino e la Coppa Davis a Malaga, nel tentativo di difendere ‘l’insalatiera’ vinta l’anno scorso sempre in Spagna.