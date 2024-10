Jannik Sinner, Becker: "Mi piacerebbe essere una mosca"

15 ottobre 2024 a

Un altro successo, l’ottavo in stagione, e una posizione da numero uno Atp consolidata almeno fino alla fine dell’anno. Jannik Sinner si è preso un altro successo, lo ha fatto nel Masters 1000 di Shanghai, dopo la finale persa nell’ATP 500 di Pechino contro l’amico-rivale Carlos Alcaraz, che sugli spalti del torneo shanghaiese ha assistito alla fine da vicino insieme al suo allenatore Ferrero (tra i grandi vip era presente anche Roger Federer). Lo scambio di opinioni tra i due tennisti protagonisti del passato e del presente del tennis non sono passate inosservato per Boris Becker, che su X, vedendo le immagini della partita, ha sfogato le proprie emozioni: "Mi piacerebbe essere una mosca sul muro e ascoltare lo scambio di opinioni tra Roger Federer e Carlos Alcaraz mentre guardano insieme la finale tra Djokovic e Sinner”.

Federer ha seguito da vicino la finale di Shanghai decidendo di prolungare la sua permanenza in Cina, dove si era recato per un'esibizione. Ha così guardato la finale accanto ad Alcaraz, che era stato eliminato ai quarti dal ceco Tomas Machac, quando tutti erano pronti a gustarsi un’altra sfida di campo tra lo spagnolo e Sinner, dopo la finale di Pechino. Alcaraz è finito fuori e sa che per tutto il 2024 gli sarà impossibile superare Sinner in testa al ranking, punterà dunque ad altri titoli, come quello del Six Kings Slam saudita, il torneo-esibizione di Jeddah, dove mercoledì 16 ottobre scenderà in campo contro Holger Rune e dove tra i protagonisti c’è anche Sinner. Il vincitore farà suo un montepremi ricchissimo di 5 milioni di euro.

Would love to be fly on the wall and listen to exchange between Roger and Carlos while they watch the final …@SH_RolexMasters @janniksin @DjokerNole — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 13, 2024

Il tabellone del Six Kings Slam

Il tabellone del Six Kings Slam vedrà Sinner contro Medvedev dai quarti (mercoledì) e il vincente affronterà Nole Djokovic in semifinale. Il vincente tra Alcaraz-Rune invece affronterà Nadal. La finale è in programma per sabato 19 ottobre.

Questo il tabellone:

mercoledì 16 ottobre: Sinner-Medvedev (quarti)

mercoledì 16 ottobre: Alcaraz-Rune (quarti)

giovedì 17 ottobre: Djokovic-vincente Sinner-Medvedev (semifinali)

giovedì 17 ottobre: Nadal-vincente Alcaraz-Rune (semifinali)

sabato 19 ottobre: finale del Six Kings Slam