Roberto Mancini, il ct contestato dai tifosi dell'Arabia Saudita: la sua reazione è virale

17 ottobre 2024 a

a

a

Per Roberto Mancini è proprio un periodo nero. La sua Arabia Saudita è stata fermata per 0-0 dal Bahrain, risultato che segue la sconfitta interna per 2-0 contro il Giappone, saldamente al comando del Gruppo C con 10 punti davanti ad Australia, Arabia e Bahrain, ferme a 5. Chiudono i fanalini di coda Indonesia e Cina con tre punti.

Alla fine del match contro il Bahrain, Mancini, visibilmente nervoso, è stato criticato dal pubblico e il tecnico di Jesi ha risposto con un plateale gesto di stizza. Una partita storta sin dal suo svolgimento, dato che Al-Dawsari ha anche fallito il rigore del possibile vantaggio. Così, al triplice fischio è cominciata la contestazione dei tifosi sauditi che hanno preso di mira l'allenatore mentre usciva dal terreno di gioco. Di fronte agli insulti e alle grida del pubblico, Mancini non è rimasto impassibile, polemizzando con alcuni tifosi.

Mancini’s time looks like its ending. 1 win in 4 games is DISASTROUS. pic.twitter.com/vum6auctKa — Fayad ⚽️ (@fayadzinho) October 15, 2024

Poi in conferenza stampa post-gara, a chi gli chiedeva perché i risultati non arrivassero, il ‘Mancio’ ha risposto così: “Non lo so, no lo so. Il problema è solo uno che se non segniamo non vinciamo, e poi se a ogni partita finisce che sbagliamo un rigore, tutto diventa ancora più difficile. Come risolverlo? Non lo so”. Insomma, un momento nero come non mai per una Nazionale che, dopo aver ben figurato ai Mondiali in Qatar, è ora chiamata a raddrizzare la china per arrivare almeno seconda nel girone e giocarsi l’accesso con le altre per accedere così al prossimo torneo in Canada, Messico e Stati Uniti.