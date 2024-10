Paulo Fonseca, osservato speciale: l'ex rossonero che può sostituirlo

16 ottobre 2024 a

La vittoria nel derby di Milano aveva rilanciato un Milan partito a singhiozzo all’inizio della stagione. Ora, però, le sconfitte di Firenze e di Leverkusen hanno rimesso in dubbio la panchina di Paulo Fonseca, che al rientro dalla sosta Nazionali sarà osservato speciale. Con un filotto negativo e una vetta di campionato sempre più lontana, allora il cambio alla guida della squadra sarebbe quasi certo. Secondo Mondo Sportivo, uno degli ultimi nomi finiti in cima alla lista del club rossonero è quello di Alberto Gilardino, che però, va detto, è osservato speciale al Genoa e rischia l’esonero come Fonseca in caso di risultati non all’altezza. L’ex giocatore del Milan, infatti, è terzultimo con il club del Grifone, tanto che la richiesta di prendere Mario Balotelli è stata messa in stand-by dalla società. Nulla nega, però, la capacità con la quale il ‘Gila’ è riuscito a far salire il Genoa due anni fa e a far salvare la squadra con netto anticipo lo scorso campionato.

In difesa di Gilardino c’è la motivazione di una rosa non più di livello come la scorsa (pesano gli addii di Retegui e Gudmundsson, approdati all’Atalanta e alla Fiorentina). Un suo arrivo a Milanello sarebbe agevolato, dato che l’ex attaccante conosce la piazza, dopo averci giocato dal 2005 al 2008. Un giovane allenatore sarebbe anche una figura ben vista dalla società di Gerry Cardinale, che punta proprio alla valorizzazione di allenatori emergenti rispetto a nomi di blasone. In alternativa, i nomi sarebbero quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, candidato numero uno alla guida e sicuramente allenatore del Milan nel caso il Diavolo avesse perso lo scorso derby. Le marcature di Pulisic e Gabbia, però, hanno riportato serenità alla squadra (e soprattutto a Paulo Fonseca).