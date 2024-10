Parigi 2024, maxi-squalifica di sei mesi per il Settebello: cos'è successo nel parcheggio

18 ottobre 2024 a

a

a

Il Settebello è stato sospeso per sei mesi dall’Aquatics Sports Integrity Unit per quanto accaduto alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale italiana di pallavolo era stata eliminata per una decisione arbitrale sbagliata ai quarti di finale contro l’Ungheria.



Dopo la partita alcuni giocatori e l’allenatore Sandro Campagna avrebbero aggredito fisicamente e verbalmente gli arbitri nel parcheggio, mentre l’autobus italiano si preparava a fare ritorno al villaggio olimpico. Per questo motivo, e non per la protesta di spalle nella partita successiva, è arrivata una sospensione di sei mesi: la sanzione include anche la pesantissima esclusione dalla prossima World Cup. Inoltre il Settebello è stato multato di 100mila dollari, dei quali 50mila dovranno essere pagati entro 90 giorni. I restanti 50mila resteranno sospesi e diventeranno effettivi soltanto se la Nazionale italiana commette un’altra infrazione del World Aquatics Sports Integrity Code.