Jannik Sinner, l'azzurro soggiorna nel hotel extra lusso St Regis: quanto costa a notte

18 ottobre 2024 a

a

a

Jannik Sinner sta alloggiando in un hotel extra-lusso di Riyad, in Arabia Saudita. Il numero uno al mondo sta infatti disputando il Six Kings Slam in terra araba. Il torneo-esibizione garantisce tanta visibilità, ma anche un montepremi da nababbi. Così l'azzurro ha voluto concedersi lo svizio di soggiornare in un posto da sogno, mentre sta cercando di portarsi a casa l'ennesimo trofeo di questa stagione.

Il St. Regis ha 83 camere e suite. I bagni sono in marmo e l'albergo ospita addirittura boutique d'alta moda, ristoranti e un cinema. L'hotel si trova in prossimità della zona diplomatica di Riyadh e a circa 8 km dalla Grande Moschea di King Khalid. Il prezzo per una notte? La media è di 3mila euro ma in determinati periodi dell'anno si può arrivare anche a 5mila euro a notte.

"Anche oggi mi sono innervosito": Sinner si auto-fustiga, l'errore che non si perdona

St. Regis è una catena d'albergheria di lusso di proprietà e gestita da Marriott International. Una caratteristica unica di questi hotel è il cocktail esclusivo Bloody Mary, creato al St. Regis New York dal barista Fernand Petiot e diventato un punto fermo nelle sedi in tutto il mondo. Ogni hotel St. Regis offre un maggiordomo dedicato a ogni ospite, offrendo un servizio personalizzato e attenzione ai dettagli.