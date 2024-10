Vinicius Tobias, si tatua il nome della figlia appena nata. E poi... una drammatica storia di corna

19 ottobre 2024 a

Ennesimo episodio di tatuaggio finito in caciara. Questa volta il malcapitato è Vinicius Tobias, il terzino di 20 anni dello Shakhtar Donetsk. L'esterno difensivo brasiliano ha voluto festeggiare a suo modo la nascita del suo primo figlio. E per l'occasione ha pensato bene di immortalare sulla propria pelle il nome del pargolo, una bambina che sta per venire al mondo. Ma poi, un imprevisto clamoroso ha rovinato la gioia di Vinicius.

"Maité" - questo è il nome scelto per la bimba - è il figlio che il brasiliano dovrebbe avere con la sua compagna Ingrid Lima, una famosa influencer sudamericana. Avrebbe perché, come ha raccontato la ragazza sui social, Vinicius non è il padre della bambina dato il test del Dna appena eseguito. Il giocatore lo ha scoperto un mese prima della nascita. "Come tutti già sanno - ha spiegato l'influencer -, Vinicius e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, nel quale ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo ha fatto anche lui. Entrambi abbiamo continuato le nostre vita poi è nata Maité. Abbiamo deciso di fare il test del Dna - ha poi aggiunto - e abbiamo scoperto che non è la figlia di Vinicius".

"Ora lasciate in pace Vinicius Tobias - ha tuonato Lima -. È stato su mia richiesta che non assistesse al parto e non pubblicasse nulla su Maité fino alla fine dell’esame. Vinicius e io ci siamo già incontrati e abbiamo discusso con molta serenità della situazione. Gli auguro il meglio - ha poi concluso -, sperando che possa continuare la sua vita in pace".