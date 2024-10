Marco Guida, il disastro mai visto prima in Atletico-Lille: ombre sull'arbitro di Inter-Juve

24 ottobre 2024 a

Un errore che ha dell’incredibile, quello di Marco Guida in Atletico Madrid-Lille, in occasione del rigore assegnato ai francesi. Il fischietto designato per il prossimo Inter-Juve ha punito un presunto fallo di Koke e non visto, insieme al Var Pairetto, un precedente tocco di mano di un giocatore francese. Un errore gravissimo che non fa arrivare nelle giuste condizioni mentali il fischietto napoletano di Pompei alla sfida di San Siro. L’episodio controverso è avvenuto al 73’, dopo un’azione confusa che si è conclusa con un calcio di rigori per i francesi. La palla tocca in area non è stata di Koke ma di un giocatore del Lille, dal Var però hanno punito un intervento subito successivo: un contatto di Koke su Andrè, quasi impercettibile.

L’errore della terna arbitrale ha scatenato subito le ire dei colchoneros. "Non so esattamente cosa abbia fischiato l'arbitro… — sono le parole di Alvarez —. Non l'ho visto in campo, ho visto solo il video e penso che la palla colpisca prima la mano del loro giocatore. Non so se Koke lo tocca ma prima di lui la colpisce il suo avversario. Non so cosa abbia fischiato, ma doveva andare a rivederlo al VAR". Javi Galan, in campo al momento del penalty, ha sfogato tutta la sua frustrazione contro la decisione di Guida: "Non sono andato a parlargli direttamente io ma poi ha detto che è stato un errore”. Queste invece le parole del Cholo Simeone: “Ragazzi, ma di che parliamo? Spiegatemi voi perché questo era un rigore — ha detto l’argentino — Mi auguro solamente che prima o poi ciò accada a nostro favore" concluso poi commentando sulle reti spagnole quanto successo. Definito in "brutale errore arbitrale".

Per Pavel Fernández, esperto arbitrale e opinionista di Radio Marca non ha avuto pietà: "Se guardi venti immagini di quanto accaduto e non vedi niente, significa semplicemente che non c'è niente”, il suo pensiero. Identico quello degli ex arbitri Mateu Lahoz o Iturralde González: "È una notte nera per l’arbitraggio — le loro parole in Tv a Cadena Ser — Proprio per situazioni come queste è arrivato il VAR, ma ora dobbiamo cercare di capire cosa è successo anche tra i moviolisti. Mi risulta che abbia visto una mano di Koke, però c'è solo quella del giocatore del Lille”.

