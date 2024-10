Il Napoli batte il Lecce, rivolta contro arbitro e Var: "Tutto falsato"

26 ottobre 2024 a

Altri tre punti d'oro per il Napoli, alla vittoria di corto muso per Antonio Conte che sta pian piano riportando gli azzurri ai livelli di Luciano Spalletti. Il match contro il Lecce non era di quelli più ostici, ma dopo la goleada subita contro la Fiorentina i salentini erano in cerca di riscatto. E la squadra di Gotti ha dato tutto sul campo per smuovere la sua classifica. Ma di fronte ha trovato una formazione che non sta più sbagliando un colpo. Il solito Giovanni Di Lorenzo ha deciso il match, nonostante arbitro e Var.

Nuova partita di campionato, altra disfatta per la squadra arbitrale. Un contatto pericoloso tra Matteo Politano e Banda del Lecce avrebbe dovuto portare a un penalty per la squadra allenata da Antonio Conte. Ma né arbitro né Var hanno ritenuto lo scontro meritevole di tiro dagli 11 metri. Una decisione che però ha suscitato l'ira dei tifosi partenopei, che sui social hanno gridato allo scandalo.

"Se il Var non interviene in casi come questo - ha scritto su X Andrea -, mi spiegate a cosa serve? Partita totalmente falsata". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Paolo: "Mah se questo non è rigore, io non ho parole! Banda entra in ritardo su Politano e lo abbatte! Chiudete tutto".