Vinicius, niente Pallone d'oro? La prende malissimo: pura rabbia, come sbotta

La rabbia è tanta, per un Pallone d’Oro che sembrava vinto ma che alla fine è finito tra le mani di Rodri del Manchester City, sul palco di Parigi in stampelle prima di commuoversi col trofeo di France Football fra le mani.

Il Real Madrid invece c’è rimasto molto male, in particolare il presidente Florentino Pérez, che ha ordinato alla delegazione pronta a volare nella capitale francese di fare dietrofront e tornare alla base, disertando la cerimonia. Anche il brasiliano, naturalmente, c’è rimasto molto male, scrivendo poi sui social: "Se necessario farò tutto quello che ho fatto 10 volte di più. Non siete pronti".

La grande amarezza per un trofeo che doveva finire tra le sue mani ma che non è arrivato, con una battaglia dichiarata agli altri che porterà a una sua risposta sul campo, nel tentativo di vincere il Pallone d’Oro l’anno prossimo. Poche parole ma incisive per fotografare sia la delusione per il secondo posto alle spalle di Rodri e sia la voglia di riscatto per prendersi quello che a suo dire gli è stato tolto. Il Real Madrid ha impedito così che sia lui sia Carvajal, l’altro calciatore con le maggiori chance di conquista del titolo, volassero a Parigi. Nemmeno Kylian Mbappé, che sarebbe dovuto essere premiato come miglior goleador, né Ancelotti, premiato come miglior allenatore.

Il Pallone d'oro va a Rodri: esplode la rivolta del Real Madrid, viaggio annullato

Nelle ore successive alla delusione, in tanti hanno dedicato un pensiero a Vinicius. Molti sportivi convinti che il brasiliano avrebbe dovuto vincere, come l’ex Ferrari e pilota F1 Felipe Massa, o Toni Kroos, che ha postato una foto con Vinicius e la didascalia "il migliore". Camavinga ha parlato addirittura di calcio politico, mentre Militao ha celebrato il connazionale: "Sei il migliore e nessuno te lo può togliere".

Sempre equilibrato invece Ancelotti: "Vorrei ringraziare la mia famiglia, il mio presidente, i miei giocatori… e soprattutto Vini e Carvajal". In Italia, pure Rafa Leao era dalla parte del brasiliano. L’esterno del Milan, infatti, ha postato una foto di Vinicius con un'emoticon con gli occhi coperti.