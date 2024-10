Milan, il Napoli travolge Fonseca a San Siro: in rete Lukaku e Kvara

29 ottobre 2024 a

a

a

Il Napoli di Antonio Conte travolge il Milan a San Siro. I partenopei distruggono i rossoneri grazie alle sue due stelle in attacco. Nel primo tempo segnano prima Romelu Lukaku e poi Khvicha Kvaratskhelia.

Nella ripresa la squadra di Paulo Fonseca prova a riacciuffarla con il suo centravanti Alvaro Morata. Lo spagnolo insacca di testa dopo un cross preciso, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. E ora il tecnico lusitano è in bilico. La scelta di tenere fuori dall'inizio Rafa Leao non ha pagato. "Semplice da spiegare - ha dichiarato prima del match Fonseca - è una scelta dell’allenatore. Penso che per iniziare la partita - ha poi aggiunto - sia meglio cominciare con Okafor". La squadra è parsa in netta difficoltà, anche a causa delle assenze pesanti per squalifica di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. E al forfait dell'ultimo minuto di Christian Pulisic. Ma il Napoli ha vinto meritatamente.

Guerra totale al Milan, rumors alla vigilia del match col Napoli: Fonseca, scelta drastica su Leao

E ora Antonio Conte allunga in classifica, danti all'Inter - che giocherà contro l'Empoli in trasferta - e alla Juve - che affronterà in casa il Parma. Ma grazie al match di San Siro consolida ancora di più la vetta. E manda un chiaro segnale alle avversarie: il Napoli è tornato.