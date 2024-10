Serie A, Roma-Torino: la sblocca Dybala, Juric si salva?

31 ottobre 2024 a

La Roma torna al successo e lo fa a spese del Torino. La squadra giallorossa si impone 1-0 allo stadio Olimpico nell'incontro valido per la decima giornata di Serie A. Decisiva la rete al 10' di Dybala, su errore di Linetty. La Roma incassa tre punti che fanno respirare Ivan Juric, grande ex della sfida, e sale in classifica a quota 13, a -1 dal Torino.

“Era importante riprendere la strada giusta. Abbiamo fatto un'ottima gara contro una squadra difficile da affrontare. I ragazzi sono stati bravi nel gioco e nella fase difensiva". Lo ha detto a Dazn l'allenatore della Roma, Ivan Juric dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. "Dopo Firenze ci sono stati momenti difficili, e' giusto che sia cosi', ma ora dobbiamo pensare solo al calcio e alle prestazioni - ha aggiunto il tecnico giallorosso -. Oggi ho visto la squadra molto concentrata e abbiamo concesso pochissimo al Torino. Sono soddisfatto di chi e' partito titolare e di chi e' entrato". L'Olimpico ha alternato fischi e applausi: "Noi dobbiamo far sorridere i nostri tifosi e farli tornare a gioire. Ho sentito degli applausi e solamente con queste prestazioni possiamo riconquistare la loro fiducia". Poi sulle condizioni dei singoli: "Pellegrini in panchina? E' stata una scelta tecnica, ma e' entrato bene da capitano. Dovbyk (fuori dai convocati) ha avuto un virus, spero di recuperarlo per domenica. La soluzione con falso nove oggi e' andata bene".