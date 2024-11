Jack Miller vivo per miracolo, la testa sotto la moto di Quartaro: il video è agghiacciante

03 novembre 2024 a

La gara di MotoGp in Malesia, penultima gara del Motomondiale, poteva finire in disgrazia. La gara è iniziato con un momento drammatico, quando alla Curva 2 Fabio Quartararo, Jack Miller e Brad Binder sono stati coinvolti in un grave incidente poco dopo il via.

La gara è stata immediatamente sospesa con la bandiera rossa mentre Francesco Bagnaia si trovava già in testa, confermando la sua pole position (poi Pecco avrebbe vinto su Jorge Martin, al termine di un duello mozzafiato). I soccorsi sono subito accorsi in pista per assistere Miller, rimasto a terra sul tracciato e successivamente trasportato via in ambulanza. Per Quartararo e Binder, invece, non ci sono state conseguenze apparenti, anche se lo spavento è stato grande per tutti i piloti coinvolti.

Le immagini dello schianto sono agghiaccianti. L'incidente ha visto Miller cadere pesantemente con la sua KTM, rimanendo intrappolato nel gruppo in Curva 2. Il video mostra il casco del pilota australiano colpire la ruota posteriore della Yamaha di Quartararo, in una scena che ha fatto temere il peggio. Tutto è stato scatenato da un contatto tra Brad Binder e la Ducati di Alex Marquez, innescando una reazione a catena: Marquez ha urtato Quartararo, che ha poi perso il controllo. Fortunatamente, tutti e tre i piloti sono riusciti a rialzarsi autonomamente, anche se Miller è stato portato fuori dal circuito in ambulanza per precauzione. Immagini quasi miracolose e che hanno fatto tirare a tutti un enorme sospiro di sollievo.

La gara è stata interrotta per permettere allo staff medico di valutare le condizioni di Miller, apparso inizialmente in condizioni più serie rispetto agli altri. Per una decina di minuti, l'incertezza ha dominato fino a quando è arrivata la notizia rassicurante: il pilota della KTM è uscito dal centro medico sulle sue gambe, senza segni evidenti di infortuni e addirittura ha scambiato qualche parola con Sky Sport MotoGP, confermando di stare bene.