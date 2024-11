Jannik Sinner super-lusso, le indiscrezioni dall'hotel: "Anche alle 3 del mattino"

05 novembre 2024 a

Manca un niente per le prossime Finals di Torino, dove Jannik Sinner proverà a vincere dopo la finale persa contro Novak Djokovic lo scorso anno. Il serbo ha annunciato oggi, martedì 5 novembre, che non sarà presente al torneo per via dei suoi infortuni. Ad attendere i tennisti, invece, ci sarà un’organizzazione eccellente ideata da Fit e autorità torinesi. Per questa edizione, la Federazione Italiana Tennis ha infatti richiesto un servizio esclusivo per aiutare i giocatori a recuperare al meglio dopo i match.

L’Hotel Principi di Piemonte, una delle strutture più prestigiose della città, accoglierà i tennisti con una novità assoluta: una criosauna, una tecnologia all'avanguardia per il recupero fisico. Carlo Zucca, imprenditore torinese e proprietario della palestra Ginnic Life in via San Francesco da Paola, ha spiegato i dettagli: “Sarà disponibile h24 a partire da mercoledì per tutti i giocatori”, le sue parole al Corriere della Sera di Torino.

Il trattamento prevede l’esposizione del corpo a temperature comprese tra i -130° e i -196º, per un massimo di tre minuti. Con benefici massimi per mantenere le prestazioni e recuperare dallo sforzo fisico. “Saremo disponibili anche alle 3 di notte se ci chiamano”, ha aggiunto Zucca, sottolineando la dedizione con cui il servizio verrà fornito. La crioterapia rappresenta una componente fondamentale nella routine di recupero degli atleti professionisti. Torino, con questa innovazione, si conferma ancora una volta al passo con le esigenze delle superstar sportive, trasformandosi in una vera e propria capitale dello sport e della tecnologia applicata al benessere.