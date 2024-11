Lewis Hamilton spaventa la Ferrari: "La mia ultima esibizione"

07 novembre 2024 a

Un weekend disastroso, chiuso con un 11° e 10° posto tra Sprint e gara normale. E pensare che Lewis Hamilton non vedesse l’ora di scendere in pista in Brasile, sulla pista di Interlagos, dove ha commosso tutti alla guida della McLaren 1990 con la quale Ayrton Senna si prese il secondo titolo della carriera (dei tre totali). Il britannico di Stevenage non vede l’ora di chiudere la stagione, concentrato quale è sulla nuova esperienza con la Ferrari, team nel quale probabilmente chiuderà la sua carriera fatta di sette titoli: “È stato un weekend disastroso, ragazzi — ha detto via radio — È la macchina peggiore che abbia mai avuto. Grazie per aver continuato a provarci, ottimo lavoro da parte dei ragazzi al pit-stop". Poi una frase che risuona quasi come un'apertura alla possibilità di chiudere in anticipo la sua esperienza in Mercedes, con buona pace dei 3 ultimi Gran Premi: "Se questa è l'ultima volta che mi esibisco, è un peccato che non sia stato un granché, ma vi sono grato".

Lo stesso Hamilton a fine gara ha poi ribadito le sue critiche contro la Mercedes: "È come una tavola di legno — ha detto — È come se non ci fossero sospensioni. Rimbalza sugli pneumatici ovunque e non riesci a ottenere potenza da nessuna parte. È semplicemente la peggiore corsa che abbiamo mai avuto, in particolare in curva. È così rigida. Ma spero che non avremo più piste sconnesse. Penso che le ultime tre non siano così sconnesse. Ma sì, potrei tranquillamente andare a prendermi una vacanza".

Secondo il Telegraph, però, la Mercedes è irremovibile sul fatto che il pluri-iridato completerà la stagione fino all’ultima gara. Anche se Lewis “sarebbe felice di andare a prendersi una vacanza piuttosto che guidare nella tripla gara di fine stagione a Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi". Un po' disorientati anche alla Ferrari, sia per la decisione di una separazione anticipata, sia per un rendimento di Hamilton tutt'altro che brillante. Che Elkann e Vasseur si siano pentiti di aver lasciato andar via Carlos Sainz?