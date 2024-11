Jannik Sinner, pesante avvertimento a Alcaraz prima delle Finals: "So cosa devo fare per vincerle"

06 novembre 2024 a

"È la prima volta dopo 12 mesi che gioco di nuovo in Italia, sono molto contento, Torino è importante per me e questo è un torneo speciale, che l'anno scorso è andato molto bene e spero lo stesso anche quest'anno". A dirlo, a pochi giorni dall'inizio delle Nitto Atp Finals, Jannik Sinner, a margine della presentazione del Calendario Lavazza di cui è uno dei protagonisti.

"Sarà molto importante come iniziamo il torneo - ha detto -, una vittoria alla prima partita sarebbe molto importante, quindi stiamo alzando il livello della preparazione, sto mettendo tanto tanto impegno anche per fare dei miglioramenti. Ci stiamo ancora abituando a un campo un po' più lento ma ci alleniamo tutti i giorni. È un torneo in cui devi essere subito al 100%, quindi cerchiamo di prepararci al meglio". Sinner ha ribadito poi che "Torino è sempre molto importante, sento tanto calore e affetto dal tifo italiano e speriamo di fare un ottimo torneo. Qui - ha poi aggiunto- l'organizzazione è stata perfetta, ogni anno migliora qualcosa io e gli altri 7 giocatori siamo tutti molto contenti che si giochi a Torino".

Il numero uno al mondo si è poi soffermato sull'assenza di Novak Djokovic. La leggenda serba, infatti, non parteciperà al torneo dei maestri causa infortunio. "Nole è un giocatore e una persona importante in Italia, ha dato tanto, il pubblico voleva vederlo ci dispiace molto e mancherà un po' a tutti - ha sottolineato Sinner -, ma questo è lo sport, qualche volta succede che un giocatore salti dei tornei".