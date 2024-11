Sinner e i soldi, cosa farà con i milioni vinti in Arabia: una svolta di vita

Roberto Tortora 07 novembre 2024 a

Spietato sportivamente sul campo, ma altrettanto generoso nella vita di tutti i giorni. Jannik Sinner sembra avere tutte le qualità per essere un eccellente esempio per i più giovani. Le ATP Finals di Torino incombono ed il numero 1 pel di carota al mondo è stato ospite alla Nuvola Lavazza come testimonial del Calendario 2025 “Let’s Blend”.

In questa occasione, Sinner ha preannunciato che, grazie alla vittoria del Six Kings Slam, con il ricco montepremi di 6 milioni di euro, ha intenzione di aprire una fondazione a suo nome: “Proprio in queste settimane sto realizzando una mia fondazione, su cui però non posso ancora dire molto. Ogni giocatore ha una questione che lo appassiona e sui cui è concentrato: bambini e famiglie in difficoltà per qualcuno, natura e animali per altri. Ma tutti noi sappiamo quanto sia importante restituire alle persone e al mondo. È bene impegnarsi”.

L’obiettivo, dunque, è quello di sostenere persone, animali, famiglie e bambini bisognosi. Durante la serata alla Nuvola Lavazza, il giovane campione ha evidenziato l'importanza del team e del confronto, sia dentro che fuori dal campo, per costruire e mantenere il titolo di numero uno. Sinner ha parlato del suo approccio mentale al tennis, sottolineando l'equilibrio fisico necessario per competere ad alto livello e l'importanza di rimanere concentrato. Ha riflettuto sul suo percorso di crescita, dai tornei giovanili a Milano, fino alle Finals di Torino 2024, esprimendo entusiasmo per il prossimo anno.

Infine, Sinner ha menzionato la recente eliminazione di Jasmine Paolini alle Finals di Ryiad, confermando l'impegno costante nel miglioramento personale e sportivo. Intanto, è scattato il conto alla rovescia per le Finals, con gli otto assi a sfidarsi: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, quindi gli ultimi qualificati Casper Ruud, Alex de Minaur e Andrey Rublev. Il meglio del tennis mondiale. A rappresentare l'Italia, inoltre, ci saranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio.